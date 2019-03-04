За добу на Донбасі поранено одного українського військового

За даними розвідки, двох окупантів знищено, одного поранено, збито БПЛА противника

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного вооружения, один военный ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактическоq группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Водяное и вблизи села Гнутовj.

В полосе ответственности оперативно-тактическоq группировки "Север" противник произвел семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: вблизи населенных пунктов Новозванjвка, Новоалександровка и Хутор Вильный, возле поселка Новолуганское и вблизи города Попасная, в районе населенного пункта Лобачевого и в районе села Крымского.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, один ранен, также сбит один БПЛА противника типа "Орлан-10".

С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное.

Напомним, 2 марта контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли почти 32 тыс. человек.