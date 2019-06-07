За добу на Донбасі загинули четверо українських військових

Протягом минулої доби, 6 червня, та з початку поточної доби на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців. Про це повідомляється у Facebook Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що вчора бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися в районі Опитного, Павропіля, Водяного, Чермалика, Мар'їнки та Майорська.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, двоє українських захисників отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 6 червня одного окупанта було знищено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів. Обстріли велися в районі Павропіля, Гнутового, Новолуганського, Травневого та Зайцевого.

"Внаслідок обстрілів загинули два військовослужбовця Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані", - повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Раніше повідомлялося, що вночі 7 червня бойовики атакували підрозділи ООС у районі Новолуганського, унаслідок чого загинули двоє військовослужбовців та ще семеро отримали поранення.

РБК-Україна писало, що на Донбасі протяго доби, 5 червня, внасліок обстрілів загинув один військовослужбовець та ще один був поранений.