За добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил 18 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті підриву на міні загинув один український військовий, двох поранено під час обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facеbook.

Противник тричі відкривав вогонь по наших захисниках із забороненої мінськими домовленностями зброї, а також - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу Пісків, Троїцького, Кам'янки, околиці Водяного, Павлополя, Ломакиного та Пищевика.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників було обстріляно один раз - на околицях Майорська.

За даними розвідки, 18 липня одного окупанта знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Широкиного.

Нагадаємо, б.