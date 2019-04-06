За добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 5 квітня противник 17 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 10 разів заборонене озброєння, один військовий загинув, двох поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Окупанти обстрілювали позиції ООС, зокрема, з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 12 разів обстріляв наших захисників: поблизу селища Піски, біля міста Авдіївка, у районі населеного пункту Павлопіль, біля Лебединського та Водяного, у районі населених пунктів Новотроїцьке та Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів: поблизу селища міського типу Зайцеве, населеного пункту Новоолександрівка, у районі населеного пункту Новолуганське, біля селища Золоте-4 та поблизу селища міського типу Південне.

"На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому чотирьох та поранивши також чотирьох окупантів. Також знищено одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні штабу.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, зокрема один раз - із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - двічі: у районі населеного пункту Широкине та поблизу села Старогнатівка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляно з мінометів калібру 120 мм позиції наших військ поблизу селища міського типу Зайцеве.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі взяли в полон ще одного бойовика.