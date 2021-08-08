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Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили

Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу на Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші". Один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

У напрямку селища Піски бойовики обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Кримського бойовики обстрілювали позиції ООС зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще двоє військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна - важкий. Іншого - задовільний.

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