Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь 10 разів, обстріляли житловий сектор Мар'їнки

Протягом минулої доби, 23 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Обійшлося без поранень серед українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Так, поблизу Опитного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Катеринівки російські найманці вели обстріл із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
На Приазов’ї, неподалік Водяного, збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.
З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Потерпілий перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний.
Крім того, був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Станом на ранок, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню - біля Новоолександрівки та поблизу Водяного біля Донецька.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.