За добу бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Минулої доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності українських бригад неподалік населених пунктів Водяне та Лебединське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а біля Мар’їнки -зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Також противник вів обстріл українських позицій зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка. Ще три порушення режиму припинення вогню було зафіксовано у передмісті Авдіївки.

Від початку поточної доби, 11 грудня, по всій лінії розмежування сторін спостерігається тиша. Режим припинення вогню зберігається.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК фіксує збільшення випадків застосування снайперів російсько-окупаційними силами на Донбасі. У листопаді ворожі снайпери чотири рази обстрілювали позиції ООС.

9 грудня бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських військових не було.