Без опадів і до -6: прогноз погоди на 11 січня

Погода в Україні

Завтра на всій території країни вночі та вдень буде без істотних опадів. Також очікується сильний вітер до 5-10 м / с.

На заході температура повітря вночі очікується -4 -6 градусів, а вдень -1 -4 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -4 градусів, а вдень -3 -6.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -3 +1 градусів, а вдень температура повітря складе від -1 до +1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -4 до +1, а вдень -3 +1.

У центрі країни температура повітря складе -3 -5 градуси, так само як і вдень.

Погода в Києві

У вівторок вночі та вдень у столиці без істотних опадів. При цьому також прогнозується сильний вітер від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі та вдень очікується в районі -4 -6 градусів.