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Сущенко подякував Зеленському та Порошенку за роботу зі звільнення полонених

Новини » Політика    07.09.2019 - 19:11
Сущенко подякував Зеленському та Порошенку за роботу зі звільнення полонених
Фото: українські полонені повернулися до України (РБК-Україна)

Сущенко сподівається, що обмін - це лише початок великих зрушень у переговорному процесі

Звільнений за обміном з Росією журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко подякував президентам Володимиру Зеленському та Петру Порошенку за роботу зі звільнення українських політв’язнів. Про це він сказав журналістам в аеропорту "Бориспіль".

"Передусім я хотів би подякувати президентові України Володимиру Зеленському, який, не поступившись інтересами України, знайшов потрібні слова, вагомі аргументи і переконав лідера частини росіян (Путіна, - ред.) у доцільності піти назустріч і вчинити цей акт гуманізму. Я дякую і президентові України Порошенку за те, що він розпочав цей переговорний процес, об'єднав світову та європейську спільноти і упродовж трьох років підтримував мою родину", - сказав Сущенко.

Він висловив думку, що дуже показовим і символічним є те, що “нас всіх, 35 осіб, звільнили через два тижні після відзначення Дня Незалежності України”.

На його переконання, Українська держава, вочевидь, продемонструвала світові, що вона прихильна цивілізованим, демократичним принципам розвитку, і що Україна продемонструвала свою вірність загальнолюдським і європейським принципам.

"Я відчайдушно сподіваюсь, що це лише початок великих зрушень у переговорному процесі", - наголосив Сущенко.

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Новини України обмін полоненимиРоман Сущенко
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