Суркис, Ющенко и другие в списке дисквалифицированных УАФ: что стало причиной

Что произошло в юношеском Классическом

Матч 26-го тура юношеского первенства Украины завершился победой киевлян со счетом 1:0. Единственным голом отметился полузащитник Богдан Редушко на 45+1 минуте.

Однако наибольший резонанс вызвала драка, произошедшая во время и после поединка. Первая стычка у скамейки запасных "Динамо" произошла на 90+5 минуте. После того, как удалось унять страсти, арбитр показал красные карточки голкиперу и защитнику "горняков" - Ростиславу Баглаю и Диего Арройо, а также защитнику и нападающему "Динамо" - Максиму Коробову и Владиславу Геричу.

А уже после финального свистка капитан и вратарь "Динамо" Вячеслав Суркис начал праздновать победу с демонстративными жестами в сторону скамейки запасных "Шахтера", спровоцировав очередную потасовку. За что также получил красную.

Какова реакция УАФ

По результатам расследования УАФ постановила оштрафовать оба клуба на 50 тысяч гривен каждый. Половина суммы - за неспортивное поведение игроков в течение матча, другая часть - за провокации и действия, которые привели к конфликту на поле.

Также КДК обязал "Шахтер" и "Динамо" организовать для своих команд U-19 специальные образовательные лекции. Занятия продолжительностью не менее 30 минут должны быть посвящены темам соблюдения регламента, честной игры и взаимоуважения в футболе.

Кроме финансового наказания, комитет принял и ряд дисциплинарных решений в отношении участников инцидента. Сразу несколько игроков получили дисквалификации:

От "Шахтера" наказаны: Диего Арройо, Ростислав Баглай, Александр Ющенко, Никита Калюжный и Александр Башмарин. Все они получили отстранение на три матча.

От "Динамо" дисквалифицированы: Владислав Герич, Даниэль Дехтяр и Вячеслав Суркис. Они также пропустят три игры.

Не обошли санкции и тренерский штаб "горняков". Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик отстранен на три матча за использование оскорбительных выражений. А тренер по физической подготовке Павел Оноприенко - на такой же срок - за применение физической силы к представителю соперника.

Юношеское первенство Украины: что известно

После 27-ми туров в первенстве лидируют "Динамо" и "Шахтер". Киевляне имеют 74 очка, "горняки" - 70.

На "бронзу" претендуют юноши львовских "Карпат" и "Колоса" из Ковалевки - 55 и 54 пункта соответственно.

Худшие показатели - у одесского "Черноморца" (15 очков) и черкасского ЛНЗ (13), которые замыкают турнирную таблицу.