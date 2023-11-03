ua en ru
Сб, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спутниковые снимки подтверждают, что Израиль окружает Газу, - CNN

Пятница 03 ноября 2023 22:57
UA EN RU
Спутниковые снимки подтверждают, что Израиль окружает Газу, - CNN Фото: спутниковые снимки подтверждают, что Израиль окружает Газу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На спутниковых снимках заметно, что израильские военные постепенно окружают город Газа в ходе войны с ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что сейчас израильские военные пытаются разделить Сектор Газа на две части.

Спутниковые снимки подтверждают, что Израиль окружает Газу, - CNN

Фото: окружение Газы Израилем (edition.cnn.com)

Они подходят к крупнейшему городу палестинского анклава с трех сторон - с северо-запада, северо-востока и вдоль южной части населенного пункта.

"Согласно спутниковым снимкам Европейского космического агентства, сделанным в среду, израильские войска продвинулись вглубь вдоль южной части Газы, к морю, и оказались примерно в километре от полного окружения города", - уточняют журналисты.

На спутниковых снимках, по данным CNN, видны следы тяжелой техники, которые тянутся почти до самого побережья.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 2 ноября, пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил о полном окружении города Газа израильскими военными.

При этом он отмечал, что о прекращении огня речи не идет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Палестина Сектор Газа
NEWS
Опытный офицер. Зеленский рассказал о новом командующем Силами спецопераций
Опытный офицер. Зеленский рассказал о новом командующем Силами спецопераций
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше