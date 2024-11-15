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"Супербольшой дефицит". Каких специалистов на рынке труда не хватает больше всего

Рынок труда во время войны изменился (фото: GettyImages)
Автор: Ирина Костенко

Сейчас на рынке труда в Украине существует дефицит практически по всем узкоспециализированным профессиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг основателя и руководителя рекрутингового агентства Lobby X Владислава Грезева.

Каких специалистов на рынке труда не хватает больше всего

Эксперт сообщил, что в прошлом году баланс предложений на рынке труда возобновился. Однако в отношении конкурсов на одно вакантное место - специалистов значительно меньше, чем до полномасштабного вторжения РФ.

"Количество предложений от работодателей (по статистике коллег, больших площадок, охватывающих все сферы рынка труда) - возобновилось. Именно предложения от работодателей по количеству, в абсолютных значениях. По конкурсам на одно место - ситуация значительно меньше, чем до полномасштабного вторжения", - рассказал Грезев.

Он уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за того, что "очень много трудоспособного населения выпустили из страны, или эти люди остались на временно оккупированных территориях".

"Заместить их кем-то нет возможности, плюс параллельно нужно пополнять личным составом Силы обороны. Поэтому общий тренд таков, что есть дефицит по всем практически профессиям узкоспециализированным, высокоинтеллектуальным в первую очередь", - подчеркнул специалист.

Он отметил, что среди дефицитных профессий (исходя из направлений деятельности компаний) сейчас прослеживается потребность, в частности:

  • в специалистах-коммуникационщиках
  • в диджитал-специалистах
  • в маркетологах
  • в специалистах, занимающихся развитием бизнеса
  • в специалистах, занимающихся продажами

"В то же время на уровне с дефицитными профессиями - инженеры на производства в оборонно-промышленном комплексе. Разного рода. Люди, умеющие работать с железом, условно говоря, это сейчас прямо супербольшой дефицит и большая потребность", - добавил Грезев.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что правительство изменило условия для бронирования от мобилизации во время войны.

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