У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю: відвідувачів і співробітників евакуювали

За його даними, ртуть в камері схову супермаркету виявили близько 17:45. В одній з осередків знаходився поліетиленовий пакет з приблизно 200 грамами сріблястої речовини.

На місці події працювали фахівці радіацинно-хімічного захисту головного управління ДСНС у Волинській області. Вони зібрали ртуть в спеціальну місткість і проводять демеркуризацію приміщень.

Постраждалих в результаті інциденту немає. Персонал супермаркету організував евакуацію відвідувачів.

Фото: у супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю (facebook.com/volnesterov)