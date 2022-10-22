Суперлига: "Киев-Баскет" разбил "Старый Луцк", "Мавпы" драматически проиграли "Запорожью"

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Киев-Баскет" – "Старый Луцк" – 83:42 (25:15, 21:12, 18:7, 19:8)

"Черкасские Мавпы" – "Запорожье" – 61:62 (13:15, 24:20, 12:18, 12:9)

Дебютант сезона пытался сопротивляться отечественному гранду в первой половине. "Киев-Баскет" контролировал ход поединка. лучше действовал в 3-секундной зоне и на подборах и быстро ушел в отрыв. Но все же, "Старый Луцк" сумел набрать 27 очков до большого перерыва.

Зато во второй половине оборона и атака волынян окончательно сдали. В финальные 20 игровых минут лучане в общей сложности набрали всего 15 пунктов. В то же время столичные "пчелы" методически увеличивали свое преимущество и "привезли" сопернику на финише +41 пункт.

Гораздо больше интриги привередливым болельщикам подарил второй матч дня. "Мавпы" постоянно обменивались лидерством с запорожцами. После качелей в первой четверти "Запорожье" сумело склонить чашу весов к себе под занавес 10-минутки. Зато во второй 5 раз счет становился равным, пока черкащане не забросили 2-очковый перед перерывом.

В третьей четверти "Мавпы" сначала повели с +6, но к концу игрового отрезка растеряли ее, да еще и получили дефицит очков перед номинальными гостями (49:53). А вот финальные 10 минут – сплошная драма. Черкащане героически сравняли счет к середине четверти – 55:55, но в новых качелях "Мавпы" уступили "Запорожью" всего пункт.