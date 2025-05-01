Суперкар Porsche 911 GT3 установил новый рекорд на трассе Нюрбургринг

Новый 911 GT3 с пакетом Weissach на 3,678 секунды быстрее предыдущей модели. Достичь нового рекорда удалось благодаря совершенствованию всех компонентов, влияющих на производительность.

"Все больше клиентов 911 GT3 выбирают 6-ступенчатую механическую коробку передач. И все чаще они спрашивают - насколько быстрым будет 911 GT3 с "механикой" на Нордшляйфе? Хотя версия с PDK существенно быстрее, производитель решил преодолеть официальное время круга с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Даже без автоматизированного, сверхбыстрого и точного переключения передач PDK, а также с обычным дифференциалом повышенного скольжения вместо электронного, новый 911 GT3 уменьшил время предшественника с PDK примерно на 3,7 секунды", - отметил Андреас Пройнингер, директор модельного ряда GT.

Рекорд устанавливался в солнечный день, с температурой воздуха 12°C и температурой трека 27°C. Как и на официальном круге предыдущей модели, автомобиль был оснащен разрешенными к использованию дорожными шинами Michelin Pilot Sport Cup2 R (255/35 R20 спереди и 315/30 R21 сзади).