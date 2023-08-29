Споры между странами ЕС могут поставить под угрозу поток военной поддержки для Украины, - FT

Споры стран-членов Евросоюза по пополнению бюджета блока могут поставить под угрозу поток военной поддержки для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам участников переговоров, просьба Брюсселя о дополнительном финансировании на общую сумму 86 млрд евро, направленная на облегчение нагрузки на бюджет ЕС и одновременно на продление четырехлетней поддержки Украины, разделила страны-члены и привела к призывам к сокращению и продлению сроков утверждения.

Брюссель предложил последний пакет финансирования для Украины, рассчитанный на четыре года, отчасти для того, чтобы изолировать Киев от политической нестабильности. Сегодня министры ЕС возобновят консультации после летних каникул, а поддержка Украины будет главным вопросом повестки дня на встречах министров обороны и иностранных дел.

До сих пор переговоры о финансировании осложнялись тем, что Еврокомиссия объединила финансовую поддержку Украины с требованиями по пополнению бюджета ЕС, включая положения о возмещении расходов на выплату процентов по долгу и повышении зарплат чиновникам ЕС.

Многие страны-члены заявили, что, хотя дополнительная финансовая поддержка Украины обоснована, другие элементы пакета являются результатом внутренней проблемы управления бюджетом ЕС, которая не заслуживает дополнительных средств.

Такие страны, как Германия и Нидерланды, которые возглавили сопротивление, утверждают, что затягивание бюджетных поясов из-за роста процентных ставок и требований к заработной плате также должно быть отражено в Брюсселе.

"Откровенно говоря, "Брюсселю нужны наши деньги, чтобы увеличить зарплаты членов Комиссии в соответствии с инфляцией" - не лучшая внутриполитическая платформа для национального лидера", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Макрофинансовая помощь

Напомним, страны-члены ЕС предоставили Украине более 80 млрд евро. В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Из этой суммы уже выплачено 12 млрд евро.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета ЕС, который включает гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции.

Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.