СУП просить прем'єр-міністра узаконити поштову доставку ліків

Союз українських підприємців (СУП) звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням закріпити на постійній основі в Ліцензійних умовах право дистанційної торгівлі ліками та супутніми товарами з залученням операторів поштового зв'язку.

Про це повідомляє прес-служба союзу, передає РБК-Україна.

"Підсумки роботи сервісів поштової доставки лікарських засобів з аптек та онлайн-магазинів в умовах карантину демонструють великий попит споживачів на цю послугу", - йдеться в заяві.

Союз українських підприємців також зазначає, що оператори поштового зв'язку спільно з аптечними мережами протягом останніх двох місяців дії урядового експерименту створили сучасний сервіс, що дозволяє покупцям швидко, зручно, безпечно і за конкурентними цінами замовляти в інтернеті необхідні ліки й отримувати їх, не виходячи з дому.

За їх даними, особливо великим попитом новий сервіс користується у невеликих селах і селищах, де люди найчастіше відрізані від якісної медицини та ліків.

Водночас, СУП звертає увагу на відповідність дистанційної торгівлі та поштової доставки ліків сучасним світовим практикам. Зокрема, даний вид сервісу передбачений ст. 85 Директиви 2001/83/ЄС Європарламенту та Ради ЄС від 06.11.2001 р. "Про звід законів Співтовариства стосовно лікарських засобів для людини". Не мають прямої заборони на даний вид сервісу та законодавчі норми США.

В Україні онлайн-продаж та поштова доставка ліків заборонена Ліцензійними умовами на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі, затверджених постановою Кабміну від 30 листопада 2016 року.

У зв'язку з цим, СУП просить Дениса Шмигаля врегулювати законодавчо-нормативні протиріччя шляхом внесення в Ліцензійні умови відповідних змін і дозволити роботу фармацевтичній та суміжних галузей в дистанційному режимі на постійній основі після завершення карантину.

Як йдеться у зверненні, відповідне рішення уряду дозволить створити додаткові механізми забезпечення громадян якісними лікарськими засобами, підвищити рівень доступності ліків, надати можливості економії грошей і часу при купівлі медпрепаратів, сприяти захисту прав споживачів у разі придбання неякісних ліків Крім цього, виробники та аптечні мережі отримають додаткові можливості оптимізувати мережі продажів, а ринок в цілому – підвищити конкуренцію в сегменті роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 23 березня 2020 року, Кабінет міністрів України постановою №220, вніс зміни в Ліцензійні умови, дозволивши в період карантину або дії надзвичайного стану здійснювати торгівлю ліками дистанційно, організувавши адресну доставку споживачам операторами поштового зв'язку на договірних умовах.