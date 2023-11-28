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Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за спора. BBC рассказало детали

Архивное фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Британии Риши Сунак отменил свою встречу с коллегой из Греции. Причиной этого стала дипломатическая ссора из-за скульптуры Парфенона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Риши Сунаком в Лондоне, но последний отменил встречу в последнюю минуту.

Мицотакис заявил журналистам, что "глубоко разочарован внезапной отменой" встречи. Премьер Греции отказался от альтернативной встречи с вице-премьером.

Что могло стать причиной

Отмечается, что ранее Мицотакис сказал журналистке Лори Куэнсберг, что древнегреческие скульптуры (их называют Мраморы Элгина - ред.) следует вернуть, поскольку оставить часть артефактов в Лондоне, а остальные - в Афинах - все равно, что разрезать Мону Лизу пополам.

Премьер-министр Греции заявил журналистам, что разочарован тем, что встреча была отменена "всего за несколько часов до назначенного времени".

"Те, кто твердо верит в правильность и справедливость своей позиции, никогда не сомневается вступать в конструктивную аргументацию и дебаты", - добавил он.

Как на это отреагировали в правительстве Британии

Британское правительство подтвердило отмену и вместо этого предложило премьер-министру Греции встретиться с вице-премьером Оливером Дауденом.

Высокопоставленный источник в Консервативной партии сказал, что продолжение этой встречи стало невозможным после комментариев по Мармуру Элгина.

"Наша позиция понятна: Мраморы Элгина являются частью постоянной коллекции Британского музея и принадлежит ему. Со стороны любого британского политика безрассудно предполагать, что этот вопрос является предметом переговоров", - добавил источник в Консервативной партии.

Мраморы Елгина

Непревзойденное собрание шедевров древнегреческого искусства, главным образом скульптур и рельефов Парфенона Афинского акрополя работы скульптора Фидия с учениками (438-431 гг. до н.э.), которое доставил в Англию в начале 19 века лорд Элгин. Ныне хранится в Британском музее в Лондоне.

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