Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за спора. BBC рассказало детали

Премьер-министр Британии Риши Сунак отменил свою встречу с коллегой из Греции. Причиной этого стала дипломатическая ссора из-за скульптуры Парфенона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Риши Сунаком в Лондоне, но последний отменил встречу в последнюю минуту.
Мицотакис заявил журналистам, что "глубоко разочарован внезапной отменой" встречи. Премьер Греции отказался от альтернативной встречи с вице-премьером.
Отмечается, что ранее Мицотакис сказал журналистке Лори Куэнсберг, что древнегреческие скульптуры (их называют Мраморы Элгина - ред.) следует вернуть, поскольку оставить часть артефактов в Лондоне, а остальные - в Афинах - все равно, что разрезать Мону Лизу пополам.
Премьер-министр Греции заявил журналистам, что разочарован тем, что встреча была отменена "всего за несколько часов до назначенного времени".
"Те, кто твердо верит в правильность и справедливость своей позиции, никогда не сомневается вступать в конструктивную аргументацию и дебаты", - добавил он.
Британское правительство подтвердило отмену и вместо этого предложило премьер-министру Греции встретиться с вице-премьером Оливером Дауденом.
Высокопоставленный источник в Консервативной партии сказал, что продолжение этой встречи стало невозможным после комментариев по Мармуру Элгина.
"Наша позиция понятна: Мраморы Элгина являются частью постоянной коллекции Британского музея и принадлежит ему. Со стороны любого британского политика безрассудно предполагать, что этот вопрос является предметом переговоров", - добавил источник в Консервативной партии.
Непревзойденное собрание шедевров древнегреческого искусства, главным образом скульптур и рельефов Парфенона Афинского акрополя работы скульптора Фидия с учениками (438-431 гг. до н.э.), которое доставил в Англию в начале 19 века лорд Элгин. Ныне хранится в Британском музее в Лондоне.
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