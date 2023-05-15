RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сунак пообещал Зеленскому помощь союзников в этот "решающий момент"

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что сегодняшняя встреча с Владимиром Зеленским приходится на "решающий момент в сопротивлении Украины", и союзники страны "не должны их подвести".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала. Им нужна постоянная поддержка международного сообщества для защиты от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые были повседневная реальность уже более года", - сказал он.

Как отметил Сунак, союзники не должны подвести Украину. "Линия фронта путинской агрессивной войны может проходить на Украине, но линии разлома простираются по всему миру. В наших общих интересах обеспечить успех Украины, а путинское варварство не будет вознаграждено", - заявил британский премьер.

"Вот почему Великобритания поддерживает нашу поддержку Украины - от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники. И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с другими мировыми лидерами в предстоящие дни", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон 15 мая, где проведет переговоры с премьер-министром Риши Сунаком. До этого Зеленский побывал в Риме, Берлине и Париже, заручившись поддержкой лидеров стран Западной Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Риши Сунак