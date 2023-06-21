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Сунак объявил о системе страхования военных рисков с целью ускорить восстановление Украины

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новая система страхования военных рисков будет направленна на помощь предприятиям инвестировать в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это огромный шаг вперед к тому, чтобы помочь страховщикам гарантировать инвестиции в Украину, устранить один из самых больших барьеров и дать инвесторам уверенность, необходимую им для действий", - сказал Сунак на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Сунак также сказал, что более 400 компаний из 38 стран с совокупной рыночной капитализацией в 4,9 триллиона долларов подписались на участие в программе Лондонского Сити.

Премьер-министр Великобритании заявил, что необходимо поддержать Украину, чтобы ускорить восстановление, и помочь Украине "раскрыть свой потенциал".

Конференция в Лондоне

Конференция, посвященная восстановлению Украины, сейчас проходит в Лондоне. Участие в ней принимают более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Среди выступающих на конференции присутствуют президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США, Энтони Блинкен, президент Украины, Владимир Зеленский, глава правительства Украины, Шмыгаль, а также премьер-министр Великобритании, Риши Сунак.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак во время конференции по восстановлению Украины Лондоне объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

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