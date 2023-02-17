Сунак на Мюнхенской конференции будет призывать усилить помощь Украине, - The Guardian

Завтра, 18 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Британии Риши Сунак будет побуждать западных союзников предоставить Украине "передовой потенциал по стандартам НАТО", необходимый для деоккупации своих территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как сообщает издание, ожидается, что Сунак будет призывать западных партнеров сделать больше для "укрепления долгосрочной безопасности Украины" и "удвоить" военную поддержку Киева.

Кроме того, премьер Британии будет также настаивать на новом плане защиты суверенитета Украины в будущем от российской агрессии и будет утверждать, что борьба Киева касается "безопасности и суверенитета каждой нации".