"Сумигаз": зарплати газовиків треба підвищити до середніх по промисловості

Нові тарифи на доставку газу дозволять АТ "Сумигаз" збільшити середню зарплату на підприємстві на 2,6%. Але рівень оплати праці співробітників залишається нижчим за середній по промисловості Сумської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Впродовж останніх років середня заробітна плата, передбачена в тарифі АТ "Сумигаз", складала 5,9 тис. гривень на місяць. Втім, співробітники компанії отримували вищу оплату праці, так як "Сумигаз" знайшов можливість забезпечити середній рівень виплат 8,4 тис. гривень на місяць. Цінуючи своїх працівників вирішено підвищити заробітні плати, бо співробітники - це головний пріоритет. При цьому "Сумигаз" накопичувало борги перед своїми контрагентами і постачальниками", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що нові тарифи на розподіл дозволять в 2020 році переглянути діючі заробітні плати в бік підвищення. З січня середній рівень оплати праці на АТ "Сумигаз" складає 8,6 тис. гривень на місяць. Але, за словами прес-служби, це не дозволяє компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

"Оскільки першочергово "Сумигаз" - компанія надавач сервісу, то рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів. Тому наполягає, що заробітні плати працівників газорозподільної компанії мають бути не меншими за середню заробітну плату по промисловості у Сумській області, яка складає 9,6 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, АТ "Сумигаз" продовжить активно відстоювати інтереси своїх працівників і робити все можливе для того, щоб утримувати кращі кваліфіковані кадри на ринку. "Зараз штат компанії укомплектований на 80%. Компанія не в змозі заповнити низку позицій, через низький рівень оплати праці, передбачений тарифом на розподіл. Так підприємству постійно бракує водіїв, електрозварювальників, слюсарів підземних газопроводів. Показник плинності кадрів складає 13,6% на рік, при нормі в 8-10 % для промислового сектору", - йдеться у повідомленні.