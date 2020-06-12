"Сумигаз Збут": рахунки за газ доступні онлайн на мобільних пристроях споживачів

Сервіси для мобільних пристроїв дозволяють клієнтам "Сумигаз Збуту" завантажувати рахунки та сплачувати онлайн, а також керувати одночасно 5 особовими рахунками. Основна мета - зробити послуги максимально доступними і комфортними для заощадження часу споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наразі загальна чисельність користувачів онлайн-сервісів компанії досягла 150 тис. Паблік - акаунти 7104ua у Viber та Telegram, мобільні додатки 104Mobile забезпечують клієнтам постійний доступ до всієї інформації по домоволодінню, та надають можливість сплатити за газ одразу за п’ятьма різними особовими рахунками", - говорить директор "Сумигаз Збуту" Олена Руденко.

За словами прес-служби, для роботи з чат-ботом 7104ua необхідно бути підписаним на паблік акаунт. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код через месенджер, ввести Особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника.

Користувачам смартфонів мобільні додаток 104Mobile доступний для завантаження на Google Play, для користувачів iPhone додаток 104Mobile Light - на App Store.

"Онлайн сервіси - Особистий кабінет на сайті 104.ua, паблік - акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та для iPhone 104 Mobile Light, дозволяють в будь-який зручний час не лише контролювати розрахунки за природний газ, а й проводити оплати з мінімальною комісією", - йдеться у повідомленні.