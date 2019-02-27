"Сумигаз Збут" на 20% знизив ціну газу для промисловості

"Сумигаз Збут" поетапно знижує вартість природного газу для клієнтів

На протяжении пяти месяцев текущего отопительного сезона ООО "Сумыгаз сбыт" поэтапно снижает цену газа для промышленности, бюджетных учреждений и коммунально-бытовых предприятий Сумской области. Благодаря уменьшению цены на 20%, 1,3 тыс. коммерческих клиентов компании получили возможность сэкономить расходы на энергоносители, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, ООО "Сумыгаз Сбыт" поэтапно снижает стоимость природного газа для клиентов, ценообразование для которых не подпадают под государственное регулирование.

"Сотрудничество с "Сумыгаз Сбыт" позволяет выстроить долгосрочные отношения с гарантированными поставками и отсутствием форс-мажорных ситуаций. А нововведения и расширения функциональных возможностей онлайн-сервисов для клиентов делают отношения компании и потребителя максимально прозрачными. Наш приоритет - предоставить стабильность, бесперебойность и высокое качество услуг", - отметила директор компании Елена Руденко.

Также в текущем отопительном сезоне коммерческие клиенты компании получили онлайн-доступ к своим лицевых счетам. Новый сервис "104 бизнес онлайн" позволяет предприятиям Сумской области контролировать состояние своих лицевых счетов за газ круглосуточно и прямо из офиса. Потребители природного газа смогут работать со своим лицевыми счетами на сайте 104.ua

Всего клиентами компании является 1,3 тыс.промышленных предприятий и других субъектов хозяйственной деятельности.

В Украине с 1 октября 2015 года в соответствии с положениями статьи 12 Закона Украины "О рынке природного газа", поставки природного газа потребителям - юридическим лицам осуществляются на рыночных условиях. Цену на газ для населения и теплоснабжающих предприятий определяет и устанавливает Кабинет министров Украины.