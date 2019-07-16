"Сумигаз": споживання газу в області зменшилось на 22%

"Сумигаз" за 1 півріччя здійснило розподіл 329,8 млн куб. м. природного газу, що на 22,7% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживання природного газу скоротилось серед усіх груп клієнтів: побутові споживачі використали менше на 27,3%, промислові підприємства - на 19,2%, установи і організації, що фінансуються з державного бюджету - на 15,9%, а теплопостачальні підприємства – на 14,9%.

"Зменшення обсягів розподіленого природного газу безпосередньо позначається на фінансовому стані товариства. Оскільки, пропорційно зменшується кількість коштів, які компанія стовідсотково перенаправляє на роботу аварійно-диспетчерських служб, модернізацію та обслуговування газорозподільних мереж всієї Сумської області", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що АТ "Сумигаз" підтримує реформи газового ринку України та кроки НКРЕКП щодо застосування європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу. Такий підхід буде сприяти розвитку енергоефективності.

"Нині ж через нерівномірне сезонне надходження коштів виникають труднощі у покритті витрат на обслуговування газових мереж. При однаковій завантаженості та кількості персоналу, в один із літніх місяців компанія може отримати до 10 разів менше виручки, аніж в зимовий. При цьому саме на міжопалювальний період припадає левова частка робіт з модернізації, заміни газових мереж та обладнання на них", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії підкреслили, що рівномірні щомісячні платежі за послугу транспортування природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період, а оператору ГРМ, АТ "Сумигаз", дозволять чітко спрогнозувати надходження та витрати.