"Сумигаз": кожне восьме домоволодіння не сплатило рахунки за доставку газу

У першому півріччі на газовому ринку України не вдалось досягти прийнятного рівня сплати за доставку газу. Борги споживачів Сумської області сягнули понад 12 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

"Криза платежів, пов’язана з наслідками Covid-19 є проблемою для газової галузі та є причиною накопичення заборгованостей на ринку. Заборгованість населення у всіх регіонах держави за газ, послуги постачання тепла та доставку газу вже перевищує 70 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, у Сумській області від початку року 47 тисяч домоволодінь жодного разу не сплатили за доставку газу. Тобто кожен восьмий або 12% рахунків за розподіл газу в період з січня по липень залишились несплаченими. Через це АТ "Сумигаз" не отримав фінансування за роботи, що були зроблені для доставки газу в оселі понад 380 тисяч клієнтів, які перебували на карантині.

"Окрім того через занижений протягом останніх 5 років розмір тарифів на розподіл природного газу оператори ГРМ мають мільярди заборгованостей перед оператором ГТС. Ці кошти не були закладені у тарифи минулих періодів. А нинішня економічна ситуація не дозволяє збільшувати навантаження на споживача. Тому держава має прийняти кардинальне рішення і розглянути можливість списання заборгованості між підприємствами на ринку газу, яка сформувалась через те, що тарифи не покривають витрат постачальників комунальних послуг. Неприпустимо перекладати ці борги на споживачів у майбутні періоди", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що в середині липня у Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Ним передбачено механізм по списанню заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу. На думку компанії, це дозволить провести фінансове оздоровлення та забезпечити економічну стабільність як всіх підприємств галузі, так і державного Оператора ГТС.