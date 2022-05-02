У Сумській області можливі провокації з використанням безпілотників, - глава ОВА

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що найближчим часом варто чекати провокацій з боку Російської Федерації з використанням безпілотних літаючих об'єктів. Один з них сьогодні здійснював розвідку на кордоні з Сумською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Живицкого.
"Над територією Сумської області був помічений ворожий безпілотник. Пролітав уздовж кордону. У Генштабі вважають, що найближчим часом можуть бути провокації і обстріли з боку Росії", - заявив Живицький.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.