У Сумській області на трасі Н-07 з'являються готові після ремонту ділянки

Ремонт траси активними темпами триває
На трасі М-07 Київ - Суми - Юнаківка вже з'явилися ділянки з асфальтовим покриттям. Ремонт траси триває активними темпами.
Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.
Ремонт траси здійснюється в рамках національної програми "Велике будівництво".
Сумська область. Траса Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Кілометр 293. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_СтройОпубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 8 вересня 2020 р.
Нагадаємо, "Велике будівництво", ініційоване президентом Володимиром Зеленським, створює нову інфраструктуру країни.
У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Планується відремонтувати понад 6500 км доріг.
Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.