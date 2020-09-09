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У Сумській області на трасі Н-07 з'являються готові після ремонту ділянки

Сумська область, Середа 09 вересня 2020 14:52
У Сумській області на трасі Н-07 з'являються готові після ремонту ділянки
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Ремонт траси активними темпами триває

На трасі М-07 Київ - Суми - Юнаківка вже з'явилися ділянки з асфальтовим покриттям. Ремонт траси триває активними темпами.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

Ремонт траси здійснюється в рамках національної програми "Велике будівництво".

Сумська область. Траса Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Кілометр 293. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Нагадаємо, "Велике будівництво", ініційоване президентом Володимиром Зеленським, створює нову інфраструктуру країни.

У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Планується відремонтувати понад 6500 км доріг.

Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

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Новини України Транспорт Сумская областьдорогиВелике будівництвоЮрій Голик
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