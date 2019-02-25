У Сумській області СБУ блокувала втручання спецслужб РФ у виборчий процес

СБУ виявила в фейковий аккаунт ВКонтакте, з використанням якого здійснювалося адміністрування антиукраїнської групи

В Сумской области Служба безопасности Украины блокировала очередную попытку вмешательства спецслужб России в избирательный процесс во время выборов-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что оперативники спецслужбы обнаружили в социальной сети ВКонтакте фейковый аккаунт "Роман Н", с использованием которого осуществлялось администрирования антиукраинской группы "Сумы - это Россия - Новороссия".

Установлено, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумской области без его ведома. Авторизация страницы осуществлялась с использованием IP-адреса, принадлежащего ОАО "Национальные кабельные сети" (г. Москва, Российская Федерация).

Фото (ssu.gov.ua)

С использованием фейковых аккаунтов в региональных группах антиукраинского направления систематически распространялась искаженная и деструктивная информация для негативного информационного воздействия на правосознание пользователей украинского сегмента сети интернет накануне и во время избирательного процесса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в СБУ убеждены, что вмешательства в президентские выборы в марте будут, в частности со стороны РФ.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что РФ будет влиять на президентские выборы в Украине, используя спектр гибридных технологий. В частности, наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растет и террористическая угроза.