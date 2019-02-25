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У Сумській області СБУ блокувала втручання спецслужб РФ у виборчий процес

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 17:31
У Сумській області СБУ блокувала втручання спецслужб РФ у виборчий процес
Ілюстративне фото (pixabay.com)

СБУ виявила в фейковий аккаунт ВКонтакте, з використанням якого здійснювалося адміністрування антиукраїнської групи

У Сумській області Служба безпеки України блокувала чергову спробу втручання спецслужб Росії у виборчий процес під час виборів-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що оперативники спецслужби виявили в соціальній мережі ВКонтакте фейковий аккаунт "Роман Н", з використанням якого здійснювалося адміністрування антиукраїнської групи "Суми - це Росія - Новоросія".

Встановлено, що цей запис був створений з протиправним використанням персональних і контактних даних жителя Сумської області без його відома. Авторизація сторінки здійснювалася з використанням IP-адреси, що належить ВАТ "Національні кабельні мережі" (м. Москва, Російська Федерація)

 

Фото (ssu.gov.ua)

З використанням фейкових акаунтів в регіональних групах антиукраїнського спрямування систематично поширювалася перекручена і деструктивна інформація для негативного інформаційного впливу на правосвідомість користувачів українського сегменту мережі інтернет напередодні та під час виборчого процесу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у СБУ переконані, що втручання в президентські вибори в березні будуть, зокрема з боку РФ.

До цього Рада національної безпеки і оборони України заявив, що РФ буде впливати на президентські вибори в Україні, використовуючи спектр гібридних технологій. Зокрема, спостерігається активізація агентурних мереж, проросійських політичних проектів і ЗМІ, зростає і терористична загроза.

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