У Сумській області росіяни влаштували провокацію на кордоні: підірвали БТР на пункті пропуску

У Сумській області російські окупанти влаштували провокацію на кордоні. Військові РФ підірвали свій БТР і нібито в помсту спалили український прикордонний пункт пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
"Сьогодні (29 березня - ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рудівка Сумської області", - сказав у відеозверненні Живицький.
За його словами, в пункті пропуску росіяни поставили свій БТР, а потім підірвали його, звинувативши в цьому українську сторону. Глава ОВА додав, що це була заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для росЗМІ.
Нібито українці "знищили" російський БТР і в помсту військові РФ спалили прикордонний пункт пропуску на кордоні з Росією.
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