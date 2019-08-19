У Сумській області пройшли всеукраїнські змагання газових аварійних служб

На навчально-тренувальному полігоні АТ "Сумигаз" відбувся другий етап Всеукраїнських змагань аварійних служб газорозподільних компаній "Наша майстерність – Ваша безпека" серед 7 команд східного регіону.

Протягом трьох днів, 13-15 серпня, аварійні служби навчались та демонстрували свою майстерність у пошуках, усуненнях витоків газу, вміннях працювати в екстремальних ситуаціях в загазованих приміщеннях з використанням засобів захисту, навички надання першої медичної допомоги, складали екзамени на теоретичні знання.

"Від професійних вмінь членів аварійної служби часто залежить життя та здоров’я людей. Тому важливо, щоб бригада "104" у критичних нештатних ситуаціях не розгубилася та локалізувала аварію у найкоротший термін. Огляд-конкурс аварійно-диспетчерської служби 104 є особливо корисним для молодих спеціалістів, адже, всі практичні заняття відбуваються в реальних умовах", - говорить представник конкурсної комісії - головний інженер ПАТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

За підсумками змагань перше місце посіла бригада служби "104" АТ "Дніпропетровськгаз", друге – аварійники АТ "Запоріжгаз", бронза у АТ "Харківгаз".

Бригада АТ "Сумигаз" продемонструє свою майстерність у Житомирській області. Переможці регіональних етапів зустрінуться у фіналі на навчальному полігоні АТ "Вінницягаз".

Ініціатором Всеукраїнського конкурсу аварійно-диспетчерських служб газорозподільних компаній є "Укргазпрофспілка".