У Сумській області пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА

У Шостинському районі Сумської області лунають вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів по різним містам. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!", - написав Живицький.
Станом на 19:30 в багатьох областях України - повітряна тривога.
За даними РБК-Україна, вибухи чули у місті Глухів. Більше інформації - згодом.
Нагадаємо, армія Росії, яка зосередила свої позиції на кордонах з Україною, знову обстріляла Сумську область. Цього разу під ударом ворога - Білопільська громада.
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