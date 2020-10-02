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У Сумській області триває будівництво доріг відразу в декількох районах

Автор: РБК-Україна

В Сумській області триває будівництво доріг відразу в декількох районах в рамках національної програми "Велике будівництво". Зокрема, йде ремонт траси М-07 Київ - Суми - Юнаківка.

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Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, ділянку між 213 та 218 кілометрами вже завершено, на інших відрізках укладають полотно.

Також активно будують трасу Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни – Пирятин.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик назвав пріоритетом програми "Велике будівництво" створення нової якості життя по всій країні.

Як відомо, реалізація програми дозволить побудувати і відремонтувати понад 6500 км доріг, а також сотні шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів і медичних установ.

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Новини України дорогиСумская областьВелике будівництво