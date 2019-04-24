У Сумській області споживання газу зменшилося на 24%

ПАТ "Сумигаз" за 1 квартал 2019 року здійснило розподіл 261,6 млн куб. м природного газу, що на 24% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Споживання природного газу скоротилось серед усіх груп споживачів: побутові споживачі використали менше на 27,6%, промислові підприємства - на 23%, установи і організації, що фінансуються з державного бюджету - на 15,6%", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, такі показники є несприятливими для роботи, адже зменшення обсягів розподіленого природного газу безпосередньо позначилось на фінансовому стіні товариства.

"При зменшенні обсягів розподіленого газу, зменшується кількість коштів, які компанія стовідсотково перенаправляє на функціонування аварійно-диспетчерських служб, модернізацію та обслуговування газорозподільних мереж Сумщини", - розповіла фінансовий директор ПАТ "Сумигаз" Світлана Рибальченко.

Також у прес-службі повідомили, що зараз розпочався неопалювальний період, який є найбільш напруженим щодо обігу фінансів. Оскільки, при однаковій завантаженості та кількості персоналу, в один із літніх місяців компанія може отримати до 10 разів менше виручки, аніж в зимовий. Через нерівномірне сезонне надходження коштів виникають труднощі у покритті витрат компанії.