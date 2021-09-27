ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Сумській області виявили COVID у закладах освіти, де недостатньо вакцинованих

Новость на русском →
Суми, Понеділок 27 вересня 2021 19:25
У Сумській області виявили COVID у закладах освіти, де недостатньо вакцинованих Фото: у Сумській області виявили COVID у закладах освіти, де недостатньо вакцинованих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Сумській області виявили коронавірус в навчальних закладах, що не вакцинували більше ніж 80% своїх працівників. Станом на сьогодні, 48 класів пішли на самоізоляцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу сумської ОДА.

"Наразі два заклади освіти не мають права працювати в умовах "жовтої зони" у звичайному режимі. Адже у цих закладах сьогодні виявлено COVID-19, тож їх колективи сьогодні проходять тестування", - заявила директор обласного Департаменту освіти і науки Вікторія Гробова.

Зазначається, що за вихідні в Сумській області вакцинувалися лише 1050 освітян.
Зокрема, станом на сьогодні 48 класів були змушені самоізолюватися через поширення коронавірусу.

Голова ОДА Дмитро Живицький додав, що ситуація навколо коронавірусу в закладах освіти області була очікуваною.

"Ось чому треба було вчасно щеплюватися, щоб не хворіти", - відзначив Живицький.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Сумская область Вакцинація
NEWS
Україна допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ
Україна допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні