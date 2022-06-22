У Сумській області на міні підірвався поліцейський автомобіль, є постраждалі

У Сумській області сьогодні, 22 червня, на міні підірвався автомобіль з поліцейськими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
Інцидент стався близько 21:00 на території Охтирського району. Правоохоронці патрулювали території, коли автомобіль наїхав на міну. В результаті інциденту постраждали двоє людей.
Крім того, за даними Живицького, російські окупанти сьогодні активно били з артилерії та мінометів по території Сумської області, також знову скидали вибухівку з безпілотників. Прильоти було зафіксовано:
Нагадаємо, вчора росіяни атакували село в Сумській області з дронів-камікадзе. В результаті постраждали четверо людей.
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