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У Сумській області на міні підірвався поліцейський автомобіль, є постраждалі

Фото: поліцейські підірвалися на міні в Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області сьогодні, 22 червня, на міні підірвався автомобіль з поліцейськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Інцидент стався близько 21:00 на території Охтирського району. Правоохоронці патрулювали території, коли автомобіль наїхав на міну. В результаті інциденту постраждали двоє людей.

Крім того, за даними Живицького, російські окупанти сьогодні активно били з артилерії та мінометів по території Сумської області, також знову скидали вибухівку з безпілотників. Прильоти було зафіксовано:

  • в Білопільській громаді - пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну башню;
  • в Глухівській громаді;
  • в Великописарівській громаді;
  • в Хотіньській громаді.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували село в Сумській області з дронів-камікадзе. В результаті постраждали четверо людей.

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Сумская областьВійна Росії проти України