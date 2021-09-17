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У Сумській області масове отруєння в школі. Проводиться розслідування

Автор: Валерія Поліщук

У Сумській області в селищі Попівка сталося отруєння дітей та працівників одного з навчальних закладів. Зараз проводиться розслідування інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспоживслужби.

Спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію стався серед учнів та працівників попівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

З характерними симптомами за медичною допомогою звернулася 31 особа, з яких 26 дітей та 5 дорослих. Ступінь перебігу захворювання - легкий, тому всі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом "Гостра кишкова інфекція? COVID-19?".

З п'ятниці, 17 вересня, відділ освіти Попівської сільської ради прийняв рішення перевести учнів школи на дистанційне навчання.

Для встановлення причин Держспоживслужба в Сумській області розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення лабораторних досліджень та інспектування харчоблоку.

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Сумская область