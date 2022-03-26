RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Сумщині йдуть активні бої, окупанти знову бомбили Охтирку, - голова ОВА

Фото: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький (everyday.sumy)
Автор: Володимир Костирін

У Сумській області в деяких районах тривають бої з російськими окупантами. Ворог продовжував обстрілювати передмістя Сум, а по Охтирці знову були здійснені авіаудари та бомбардування.

Про це 26 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Так, ситуація залишається напруженою і точаться бої в Конотопському районі, де активна фаза триває добу, в Охтирському та Сумському районах, йдуть бойові дії й у Тростянецькій громаді

"Тривають обстріли передмість Сум. Вдень (25 березня, - ред.) було бомбардування міста Охтирка. Знову великий вибух, знову бомба, знову великі руйнування. На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат, і є таким об'єктом особливої уваги ворога та окупанта", - розповів він.

Живицький нагадав, що Охтирці указом президента було надано звання Місто-герой, і місцеві жителі з силами оборони не дали противнику захопити населений пункт, кілька разів виганяли російських окупантів, і "показали всій Україні, що таке означає для нас честь, совість, гідність, незалежність".

Глава Сумської ОВА також висловив "стриманий оптимізм" в плані швидкого звільнення низки громад в області, які наразі тимчасово захоплені військами РФ.

Нагадаємо, раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів про терор жителів області російськими окупантами та масштабах руйнувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьАхтыркаВійна Росії проти України