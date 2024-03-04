В Сумской области нашли схрон с боеприпасами для ДРГ россиян. Теперь их передадут ВСУ

Что было в схроне

Правоохранители во время оперативных мероприятий обнаружили схрон боеприпасов, оборудованный военными РФ вблизи границы в Сумской области.

По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы Силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области.

Фото: Схрон боеприпасов (facebook.com/dbr.gov.ua)

В замаскированном в лесополосе хранилище хранилось почти сорок противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм.

После проведения экспертизы, изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны.

Российские ДРГ

Как рассказывал бывший командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, враг продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются в Харьковской и Черниговской областях.