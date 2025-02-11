В Сумской области эвакуировали всех детей из 90 населенных пунктов приграничья

В Сумской области были эвакуированы все дети из 90 населенных пунктов вблизи границы с Россией. Это связано с угрозами со стороны врага.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона.
По его словам, с приграничья Сумской области эвакуировали 777 детей. Их размещают в транзитных центрах, где оказывают психологическую и финансовую помощь.
"В первую очередь мы занимаемся эвакуацией детей. На сегодня мы эвакуировали 777 детей были эвакуированы из 90 населенных пунктов приграничных общин, где детям угрожал враг", - рассказал Артюх.
Он отметил, что работа по эвакуации жителей приграничья продолжается. Сейчас в области созданы соответствующие транзитные центры, где эвакуированные получают финансовую, гуманитарную помощь.
Российская армия продолжает обстреливать Сумскую область из артиллерии, применяя дроны на авиабомбы.
Под ударом постоянно находятся как приграничные районы, так и областной центр.
Также в ноябре сообщалось, что в Сумской области местные власти готовятся к возможной эвакуации жителей Краснопольской общины, которая стала целью для новых усиленных обстрелов со стороны России.
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