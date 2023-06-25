В Сумской области из-за российских обстрелов повреждены жилые дома в нескольких общинах

Приграничные районы Сумской области вновь подвергались атакам со стороны РФ, и в течение минувшего дня оккупанты осуществили 24 обстрела по ряду общин. Было зафиксировано 204 взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
Под вражеский огонь в субботу попали Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Свесская, Эсманская, Дружбовская, Зноб-Новгородская и Великописаревская общины Сумской области.
В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов, а также хозяйственных помещений.
Детали атак:
Сумская область граничит с РФ, и оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию региона. Однако благодаря Силам обороны Украины весной 2022 года все захваченные территории были освобождены.
После вывода войск РФ с территории Сумской области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно российские военные обстреливают область из различных видов вооружения, для атак также применяют и авиацию.
Напомним, что в результате обстрелов со стороны РФ приграничья Сумской области 19 июня были жертвы. А за день до этого в регионе из-за российских ударов пострадали два человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.