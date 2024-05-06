Совместимость с ЕС. Почему стартовые позиции Украины мало отличаются от Болгарии и Румынии

Будущее вступление Украины в ЕС вызвало не только дебаты относительно нашей готовности к такому шагу, но и новую волну интереса среди европейских исследователей и аналитиков к Украине — нашей экономике и ее структуре, будущему взаимодействию нашей страны и Союза и, наконец, совместимости наших экономик в рамках единого экономического пространства Эти выводы преимущественно положительные, хотя у Украины есть определенный список "домашних задач", чтобы стать полноценным участником европейского сообщества. Детальнее – в блоге для РБК-Украина рассказывает глава совета ОО "Институт налоговых реформ", эксперт по вопросам фискальной политики Елена Хотенко.

Главный вопрос — достигнет ли Украина соответствия Копенгагенским критериям вступления в ЕС. Выводы совместного специального исследования Венского института международных экономических сравнений и немецкого Фонда Бертельсманна довольно оптимистичны: ЕС без проблем может интегрировать Украину в единый европейский рынок, а также вполне в состоянии справиться с решением экономической совместимости нового члена с сообществом ЕС.

Авторы исследования откинули оценочные суждения вроде "большая", "бедная", "коррумпированная", "аграрная". Они проанализировали сухие экономические факты и цифры по отношению к Украине в ее нынешнем состоянии и сравнили с показателями стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы на момент их вступления за период большой волны расширения, а также с нынешними кандидатами на членство. Вердикт исследователей прост: опасения из-за чрезмерного давления на ЕС после вступления Украины не имеют ничего общего с реальностью.

"Мы обнаружили, что Украина в основном является типичной страной Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и по многим показателям ее сравнима с такими странами, как Румыния, Польша и страны Балтии на момент их подачи заявки или присоединения. В некоторых отраслях Украина имеет достойный уровень конкурентоспособности, являющийся хорошим признаком будущих перспектив конвергенции. Когда война закончится, если Украина получит гарантии безопасности, она сможет реально пойти успешным путем сближения и интеграции с ЕС", — указывают авторы исследования.

Они не считают Украину каким-либо "особым случаем" с точки зрения экономических критериев для вступления в ЕС и имеет такие же шансы на успешную интеграцию, которые в свое время реализовали одиннадцать государств, пополнивших союз с 2004 по 2013 год. А увеличение потенциала Украины возможно при наличии политической воли в столицах ЕС, указывает исследовательница Мириам Космель, старшая эксперт Фонда Бертельсманна.

Авторы исследования уверены, что в экономическом плане Украина станет грузом для экономики ЕС. Наоборот, пополнение такой страной увеличивает ВВП ЕС на один процент — довольно хорошая динамика, учитывая рост экономики союза в пределах десятых процента. Кроме того, ЕС получает дополнительный импульс благодаря увеличению численности населения на 9%, подсчитали исследователи. По их оценке, вступление Украины будет сопоставимо с экономическим эффектом от вступления Польши в 2004 году.

У самой Украины также есть значительный потенциал роста и развития, включая приведение своего законодательства и практик государственного управления к стандартам ЕС, среди которых — налоговая совместимость для расширения существующей экономической интеграции с Евросоюзом. Есть вопросы, которые украинские власти не откладывают на "после Победы", а предпринимают шаги для гармонизации с налоговой системой ЕС уже сейчас.

В частности, приведение акцизной политики к требованиям обязательным к выполнению Директив и рекомендаций ЕС — переход расчета ставок акцизов в евро и их приведение к европейским стандартам на алкоголь, горючее и табачные изделия. Правительство уже зарегистрировало законопроект №11090, имеющий план повышения акцизов на табачные изделия в евро к 2028 году и их приближение к уровню ЕС — 90 евро на тысячу сигарет. Эта инициатива также содержит нормы о дифференциации ставок акцизного налога на традиционные сигареты и инновационные табачные продукты для нагрева (ТВЭН) в соответствии с европейскими практиками: в странах ЕС акцизная нагрузка на ТВЭН ниже по сравнению с сигаретами, средняя разница в налогообложении в странах ЕС 6.

"У Украины есть определенный уровень подготовки в сфере налогообложения… Это обеспечивает определенный прогресс в этой сфере политики. Среди обязательств Украины в очереди на выполнение — достижение прогресса в унификации законодательства по НДС и акцизным сборам", — констатирует европейский отчет о прогрессе Украины в сфере гармонизации законодательства. Политика Украины уже сейчас демонстрирует волю к вступлению в ЕС и готовность придерживаться обязательной выполнения Директивы Совета 2011/64/ЕС относительно структуры и ставок акцизного сбора на табачные изделия и прямой рекомендации Еврокомиссии. В конце концов гармонизация налогового законодательства со стандартами ЕС — непременное условие углубления торговых отношений и улучшения доступа украинских товаров на внутренний рынок ЕС, что будет способствовать экономическому росту страны еще на пути к членству.

Украина имеет конкурентную экономику — утверждают эксперты: некоторые отрасли, например, ИТ, металлургия, оборонная промышленность, а в первую очередь сельское хозяйство, уже сейчас крайне конкурентоспособны и имеют значительный потенциал: "Украинское сельское хозяйство работает настолько эффективно, что представляет серьезную конкуренцию многим странам ЕС", — указывает Гривсон.

Нынешняя структура экономики Украины очень похожа на румынскую перед ее вступлением в ЕС.

Даже потери за время войны, отвергнутые Украиной во многих экономических и демографических показателях, можно наверстать — убежден Ричард Гривсон, соавтор исследования. Он указывает, что в мирные годы ВВП Украины иногда рос быстрее ВВП ЕС, в частности, в период с 2000 по 2008 год, а также в 2010 и 2013 годах и в 2016 и 2019 годах. "У Украины есть возможность наверстать упущенное после завершения войны так же быстро, как и в свое время новые члены ЕС на Востоке, особенно если она получит более широкий доступ к общему рынку и средства из брюссельских финансовых фондов", — говорит Гривсон.

Надежная перспектива членства в ЕС обеспечит Украине приток иностранных инвестиций.

Даже печально известная украинская коррупция и отсутствие верховенства права в слабой судебной системе вовсе не что-то уникальное на пути в ЕС. Как указывают исследователи из Венского института международных экономических сравнений и немецкого Фонда Бертельсманна, в своем нынешнем состоянии по этим критериям Украина подобна Болгарии и Румынии, когда они в 90-х годах подавали заявки на членство в ЕС и до сих пор находятся под мониторингом Еврокомиссии с точки зрения верховенства права. Хотя и обрели членство в ЕС в 2007 году.

Как видим, вступление Украины в ЕС — абсолютно приемлемая и реалистичная задача. А многие его аспекты полностью зависят от самой Украины, ответственности ее политиков и готовности общества к контролю над ними.