"Суминаз Збут": за опалювальний період споживачі заборгували 649 млн гривень

У травні борг побутових клієнтів ТОВ "Сумигаз Збут" перевищив 649 млн гривень, у зв'язку з чим ряду домоволодінь було припинено постачання газу. Окрім того, у зв’язку зі зміною законодавства боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У Сумській області борги понад 5 тис. гривень мають 7559 домоволодінь, більше 10 тис. гривень - 1610 клієнтів. Рекордний борг за газ - 154 тис. гривень. У переважній більшості випадків причинами боргів у опалювальний період стало стрімке зменшення числа отримувачів державної допомоги-субсидій, а також зниження соціальних нормативів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, законодавство передбачає, що якщо споживач систематично не сплачує і накопичує борги, компанія-надавач послуг повинна припинити поставки газу та ініціювати відключення газопостачання. Окрім того, у зв’язку зі зміною норм законодавства з 1 травня за прострочення виплат за рахунками, боржники зобов’язані будуть сплачувати пеню 0,01% за кожен день прострочення.

"Фахівці "Сумигаз Збут" вкотре звертаються до споживачів з проханням негайно ліквідувати борги та не допускати їх накопичення. Щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен споживач може постійно перевіряти та контролювати стан рахунку. Для цього необхідно зареєструватись у Особистому кабінеті на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.