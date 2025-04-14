В Сумах возросло количество раненых после удара РФ: спасатели разбирают завалы

По состоянию на утро 14 апреля количество раненых в результате ракетного удара России по Сумах возросло до 119 человек.

Это произошло накануне, в Вербное воскресенье, когда ракеты РФ попали в центр города, в частности в троллейбус с пассажирами.

По информации, сейчас на месте работают спасатели. Они уже начали демонтажные работы по разборке завалов здания Сумского государственного университета, которое подверглось значительным разрушениям.

Рядом местные жители убирают территорию: подметают стекла, выносят обломки и помогают коммунальщикам.