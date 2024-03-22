В Сумах учебным заведениям рекомендуют перейти на смешанное обучение

Отмечается, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решение, учитывая мнения родителей.

В частности, уже с понедельника, 25 марта, к обучению с каникул возвращаются 19 школ. Ученики еще 21 заведения - будут отдыхать еще неделю.

"Также комиссия разрешила руководителям учебных заведений досрочно завершать отопительный сезон - по письменному обращению в теплоснабжающую организацию. Вопрос окончания отопительного сезона в жилом секторе комиссия рассмотрит на следующей неделе", - добавляет горсовет.