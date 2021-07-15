У Сумах ввели комендантський час для дітей та підлітків: що заборонили

Обмеження стосуються перебування дітей у закладах, де провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях на території Сумської міської тергромади.

Заборона діятиме з 22:00 до 6:00. Однак перебування дітей поза межами дому у цей час можливе у присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

Рішення прийняте з метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, а також для запобігання вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Запроваджені міськрадою обмеження уже набрали чинності.