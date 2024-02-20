В Сумах без света остались 3 тысячи потребителей: что говорят в облэнерго

В Сумах произошла авария на электросетях 20 февраля. Без света осталось три тысячи абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ГВА.
"АО "Сумыоблэнерго" информирует об аварийном отключении электроэнергии", - говорится в сообщении.
Сейчас электроснабжение отсутствует у более чем 3 000 потребителей, это жители:
Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.
По данным Минэнерго, на 20 февраля из-за боевых действий в Сумской области остаются обесточенными 2417 потребителей в 55 населенных пунктах.
Напомним, буквально недавно часть жителей города Сумы также остались без света. В городе произошла авария 17 февраля. Тогда были обесточены более 8 тысяч потребителей и 29 распределительных пунктов в городе.
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