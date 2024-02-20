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В Сумах без света остались 3 тысячи потребителей: что говорят в облэнерго

Фото: в Сумах без света остались 3 тысячи потребителей 20 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумах произошла авария на электросетях 20 февраля. Без света осталось три тысячи абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ГВА.

"АО "Сумыоблэнерго" информирует об аварийном отключении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Где нет света?

Сейчас электроснабжение отсутствует у более чем 3 000 потребителей, это жители:

  • ул. Сапуховский;
  • просп. Свободы;
  • ул. Нижневоскресенская;
  • ул. Ильинская;
  • ул. Шевченко;
  • ул. Кондратьева;
  • ул. Засумская;
  • ул. 1-я Набережная р. Стрелка;
  • ул. Лихвинская Стенка;
  • ул. Лебединская;
  • ул. Ярослава Мудрого и других близлежащих к ним улиц.

Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.

Не в первый раз

По данным Минэнерго, на 20 февраля из-за боевых действий в Сумской области остаются обесточенными 2417 потребителей в 55 населенных пунктах.

Напомним, буквально недавно часть жителей города Сумы также остались без света. В городе произошла авария 17 февраля. Тогда были обесточены более 8 тысяч потребителей и 29 распределительных пунктов в городе.

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