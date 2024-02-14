В Сумах опровергли фейк о якобы наступлении россиян на севере Украины

В сети распространяется информация о якобы наступлении врага на севере Украины. Фэйк опровергли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.
Он отметил, что враг распространяет ИПСО о якобы наступлении оккупационных войск на севере Украины и оккупации Сум.
"Реальной угрозы нет. А наши ВСУ сильны и готовы давать отпор", - сообщил Дрозденко.
Добавим, что в сети распространяется информация о якобы планах врага начать новое наступление, в частности на севере Украины с Сумского направления.
Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также миновать территории.
Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина. А в начале года в Сумской области погибли два человека из-за атаки диверсантов.
Украинские защитники отмечают, что вражеские диверсионные группы остаются большой угрозой как для военных, так и для гражданских.
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