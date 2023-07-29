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В Сумах раздался взрыв во время тревоги

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Сумы, Суббота 29 июля 2023 20:14
В Сумах раздался взрыв во время тревоги Фото: в Сумах слышали взрыв (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумах раздался взрыв во время воздушной тревоги вечером 29 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Перед взрывами в городе была объявлена тревога, а Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе для Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областей.

В данный момент в этих областях объявлена воздушная тревога.

В Сумах раздался взрыв во время тревоги

Российские удары по Сумам

Российские оккупанты время от времени атакуют пограничный украинский город Сумы. В ночь на 20 июля враг с помощью беспилотников "Шахед" атаковал Сумы и повредил здание внешкольного оздоровительного заведения.

А в результате атаки "Шахедов" на Сумы 3 июля погибли три человека, еще более 20 - получили ранения. Тогда дрон оккупантов попал в жилую многоэтажку.

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