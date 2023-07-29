В Сумах раздался взрыв во время тревоги
В Сумах раздался взрыв во время воздушной тревоги вечером 29 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Перед взрывами в городе была объявлена тревога, а Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе для Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областей.
В данный момент в этих областях объявлена воздушная тревога.
Российские удары по Сумам
Российские оккупанты время от времени атакуют пограничный украинский город Сумы. В ночь на 20 июля враг с помощью беспилотников "Шахед" атаковал Сумы и повредил здание внешкольного оздоровительного заведения.
А в результате атаки "Шахедов" на Сумы 3 июля погибли три человека, еще более 20 - получили ранения. Тогда дрон оккупантов попал в жилую многоэтажку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.